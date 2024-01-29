У польських Татрах внаслідок сходження лавини загинув турист

У Польщі помер у лікарні турист, який вдень у неділю потрапив у лавину в польських Татрах.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Лавина зійшла вдень у неділю в горах південніше курорту Закопане, у неї потрапили сім людей, з них двоє опинилися під снігом. Одна постраждала жінка була засипана не повністю і майже одразу змогла вибратися на поверхню за допомогою свідків події.

28-річного чоловіка рятувальники знайшли лише через дві години і у стані тяжкої гіпотермії забрали в лікарню у Закопаному. У підсумку врятувати його не вдалося.

Рятувальники прокоментували, що інцидент міг би скінчитися краще, якби постраждалі мали з собою спецобладнання на випадок сходження лавини.

Минулого тижня троє людей потрапили у лавину у горах Норвегії, один з туристів серйозно травмувався.

На початку січня двоє людей загинули внаслідок сходження лавини у гористій місцевості на півночі Фінляндії.