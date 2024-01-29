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У польських Татрах внаслідок сходження лавини загинув турист

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Понеділок, 29 січня 2024, 15:23

У Польщі помер у лікарні турист, який вдень у неділю потрапив у лавину в польських Татрах.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Лавина зійшла вдень у неділю в горах південніше курорту Закопане, у неї потрапили сім людей, з них двоє опинилися під снігом. Одна постраждала жінка була засипана не повністю і майже одразу змогла вибратися на поверхню за допомогою свідків події. 

28-річного чоловіка рятувальники знайшли лише через дві години і у стані тяжкої гіпотермії забрали в лікарню у Закопаному. У підсумку врятувати його не вдалося. 

Рятувальники прокоментували, що інцидент міг би скінчитися краще, якби постраждалі мали з собою спецобладнання на випадок сходження лавини. 

Минулого тижня троє людей потрапили у лавину у горах Норвегії, один з туристів серйозно травмувався. 

На початку січня двоє людей загинули внаслідок сходження лавини у гористій місцевості на півночі Фінляндії. 

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