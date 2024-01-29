В польских Татрах в результате схода лавины погиб турист

В Польше умер в больнице турист, который днем в воскресенье попал в лавину в польских Татрах.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Лавина сошла днем в воскресенье в горах южнее курорта Закопане, в нее попали семь человек, из них двое оказались под снегом. Пострадавшая женщина была засыпана не полностью и почти сразу смогла выбраться на поверхность с помощью свидетелей происшествия.

28-летнего мужчину спасатели нашли только через два часа и в состоянии тяжелой гипотермии забрали в больницу в Закопане. В итоге спасти его не удалось.

Спасатели прокомментировали, что инцидент мог бы закончиться лучше, если бы пострадавшие имели при себе спецоборудование на случай схода лавины.

На прошлой неделе три человека попали в лавину в горах Норвегии, один из туристов серьезно травмировался.

В начале января два человека погибли в результате схода лавины в гористой местности на севере Финляндии.