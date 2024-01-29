Єрмак після переговорів з Сійярто каже про "потужний крок" до зустрічі Зеленського й Орбана

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що переговори з главою МЗС Угорщини в Ужгороді засвідчили взаємне прагнення Києва й Будапешта провести зустріч на найвищому рівні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Єрмак сказав у заявах для ЗМІ після переговорів.

"Сьогодні обидві сторони абсолютно чітко сказали, що є зацікавленість у проведенні зустрічі на рівні прем’єр-міністра Угорщини і президента України. Вважаю, що ми сьогодні зробили дуже потужний крок до цієї зустрічі. Безумовно, ми всі зацікавлені, щоб ця зустріч була успішною і відкрила нову сторінку у наших відносинах", – сказав він.

За його словами, конкретні дати не обговорювалися, але обидві сторони висловили зацікавленість, щоб зустріч відбулася якомога швидше.

Він також зауважив: Київ зацікавлений у тому, щоб майбутня зустріч закінчилася "конкретними результатами".

Як повідомляли, візит Сійярто почався із зустрічі з главою Закарпатської ОВА на угорсько-українському кордоні.

Після того він вирушив на переговори до Ужгорода, де одним із основних питань була підготовка зустрічі президента України Володимира Зеленського і прем'єра Угорщини Віктора Орбана.

Повноцінної зустрічі між президентом України Зеленським та угорським прем'єром Орбаном не було від початку каденції Зеленського.

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