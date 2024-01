Cійярто перед переговорами в Ужгороді вшанував полеглих українських захисників 

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто перед переговорами в Ужгороді разом з українськими колегами вшанував полеглих захисників України.

Про це повідомили в МЗС України, пише "Європейська правда".

Петер Сійярто вирушив до пам’ятника полеглим українським військовим разом з очільником МЗС України Дмитром Кулебою і керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком.

Before the negotiations, Minister @DmytroKuleba, Head of the Office of the President @AndriyYermak & the Minister of Foreign Affairs and Trade of Hungary Péter Szijjártó paid tribute to 🇺🇦 soldiers who sacrificed their lives for the sovereignty & territorial integrity of Ukraine. pic.twitter.com/ExunJjjEfW