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Cійярто перед переговорами в Ужгороді вшанував полеглих українських захисників 

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Понеділок, 29 січня 2024, 13:54

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто перед переговорами в Ужгороді разом з українськими колегами вшанував полеглих захисників України.

Про це повідомили в МЗС України, пише "Європейська правда". 

Петер Сійярто вирушив до пам’ятника полеглим українським військовим разом з очільником МЗС України Дмитром Кулебою і керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком. 

Як повідомляли, візит Сійярто почався із зустрічі з главою Закарпатської ОВА на угорсько-українському кордоні.

Після того він вирушив на переговори до Ужгорода. Зустріч очільників МЗС України та Угорщини має на меті підготувати зустріч президента України Володимира Зеленського і прем'єра Угорщини Віктора Орбана.

Повноцінної зустрічі між президентом України Зеленським та угорським прем'єром Орбаном не було від початку каденції Зеленського.

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Угорщина Кулеба