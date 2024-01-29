Словаччина хоче зі знижкою придбати у США ЗРК Patriot

Словацький міністр оборони Роберт Каліняк заявив, що Словаччиина зацікавлена в обговоренні закупівлі системи протиракетної оборони Patriot у Сполучених Штатів у рамках довгострокових планів щодо захисту свого повітряного простору.

Слова Каліняка в етері національного телебачення цитує Reuters, пише "Європейська правда".

Як пояснив голова словацького Міноборони, Братислава хоче скористатись знижкою на ймовірну купівлю ударних гелікоптерів Viper, яку отримала від США минулого року, для придбання систем ППО.

Пропозиція Штатів передбачала купівлю 12 нових гелікоптерів зі знижкою у 66%. Частину ціни мала покрити програма США з фінансування закордонних військових операцій на основі того, що Словаччина відправила в Україну свої старі винищувачі МіГ-29.

"Ми розпочали обговорювати те, чи можна було б використати цю знижку також і для Patriot", – оголосив Каліняк.

Він також нагадав, що Словаччина веде переговори з Польщею та Ізраїлем про придбання систем протиповітряної оборони малої та середньої дальності.

У Словаччині наразі розміщена італійська система Patriot, яка перебуватиме там до квітня.