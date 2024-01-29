Словакия хочет со скидкой приобрести у США ЗРК Patriot

Словацкий министр обороны Роберт Калиняк заявил, что Словакия заинтересована в обсуждении закупки системы противоракетной обороны Patriot у Соединенных Штатов в рамках долгосрочных планов по защите своего воздушного пространства.

Слова Калиняка в эфире национального телевидения цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

Как пояснил глава словацкого Минобороны, Братислава хочет воспользоваться скидкой на вероятную покупку ударных вертолетов Viper, которую получила от США в прошлом году, для приобретения систем ПВО.

Предложение Штатов предусматривало покупку 12 новых вертолетов со скидкой в 66%. Часть цены должна была покрыть программа США по финансированию зарубежных военных операций на основе того, что Словакия отправила в Украину свои старые истребители МиГ-29.

"Мы начали обсуждать то, можно ли было бы использовать эту скидку также и для Patriot", – объявил Калиняк.

Он также напомнил, что Словакия ведет переговоры с Польшей и Израилем о приобретении систем противовоздушной обороны малой и средней дальности.

В Словакии сейчас размещена итальянская система Patriot, которая будет находиться там до апреля.