Словаччина придбає системи ППО за майже 200 млн євро

Словацький уряд схвалив намір Міністерства оборони закупити системи протиповітряної оборони (ППО) за 193,98 мільйона євро.

Як пише "Європейська правда", про це інформує Teraz з посиланням на агентство TASR.

Очікується, що Міноборони країни вестиме переговори з Ізраїлем про закупівлю мобільної системи середньої дальності ППО, а також може придбати у Польщі портативні системи ППО малої дальності.

Закупівельна ціна комплекту ізраїльської системи BARAK-MX має становити 128,1 млн євро, який має бути укомплектувати станцією управління вогнем, новим вогневим радаром та трьома пусковими установками, здатними нести й випускати по вісім ракет кожна.

Польща запропонувала Словаччині 36 переносних зенітно-ракетних комплексів Piorun, в тому числі початковий пакет боєприпасів і комплексний пакет логістичної підтримки.

"У разі, якщо запропоновані інвестиції не будуть здійснені, Словаччина повністю втратить вогневу спроможність наземних систем ППО протягом трьох-п'яти років", – заявили у відомстві.

Раніше повідомлялося, що Бундесвер Німеччини передасть Словаччині перший радар повітряного спостереження.

Німеччина розформувала багатонаціональну групу з протиповітряної та протиракетної оборони у Словаччині й перемістила сили, які обслуговують комплекс Patriot, до Литви для охорони неба під час саміту НАТО у Вільнюсі.

У Словаччині німецькі Patriot з’явилися невдовзі після початку повномасштабної війни РФ проти України у межах заходів із посилення східного флангу НАТО.

Берлін раніше попереджав про наміри до кінця року передислокувати зі Словаччини свої системи ППО Patriot як частину заходів із оптимізації ресурсів Бундесверу.