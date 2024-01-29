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Кулеба пояснив затримку із призначенням посла в Угорщині

Понеділок, 29 січня 2024, 21:23

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що призначення нового посла України в Угорщині, "професора з окопів" Федора Шандора, відбудеться найближчим часом і затримувалось із технічних причин.

Як пише "Європейська правда", про це Кулеба сказав у коментарі "Радіо Свобода".

За словами голови МЗС, затримка з призначенням Шандора виникла з двох причин.

"Перша причина – йому треба було звільнитись зі Збройних Сил України. Це велика проблема, але начебто якась юридична модель була знайдена", – розповів міністр.

"Друге – відновлена процедура спецперевірок для кандидатів на послів та для вже призначених послів. Він пройшов, наскільки мені відомо, цю перевірку, чи вже на фінальній стадії проходження",– додав він.

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Кулеба сказав, що призначення Шандора відбудеться "ось-ось".

Ім'я Федора Шандора стало відомим завдяки тому, що він пішов добровольцем в українську армію після нападу Росії на Україну в лютому минулого року й читав студентам лекції просто з окопів у перервах між боями.

Про те, що Україна обрала Шандора майбутнім послом в Угорщині, ЗМІ вперше написали в березні минулого року. Згодом, у серпні, президентка й голова МЗС Угорщини дали агреман на його призначення.

Попереднього посла в Угорщині – Любов Непоп – президент Володимир Зеленський звільнив ще в липні 2022 року.

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