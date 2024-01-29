Кулеба пояснив затримку із призначенням посла в Угорщині

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що призначення нового посла України в Угорщині, "професора з окопів" Федора Шандора, відбудеться найближчим часом і затримувалось із технічних причин.

Як пише "Європейська правда", про це Кулеба сказав у коментарі "Радіо Свобода".

За словами голови МЗС, затримка з призначенням Шандора виникла з двох причин.

"Перша причина – йому треба було звільнитись зі Збройних Сил України. Це велика проблема, але начебто якась юридична модель була знайдена", – розповів міністр.

"Друге – відновлена процедура спецперевірок для кандидатів на послів та для вже призначених послів. Він пройшов, наскільки мені відомо, цю перевірку, чи вже на фінальній стадії проходження",– додав він.

Кулеба сказав, що призначення Шандора відбудеться "ось-ось".

Ім'я Федора Шандора стало відомим завдяки тому, що він пішов добровольцем в українську армію після нападу Росії на Україну в лютому минулого року й читав студентам лекції просто з окопів у перервах між боями.

Про те, що Україна обрала Шандора майбутнім послом в Угорщині, ЗМІ вперше написали в березні минулого року. Згодом, у серпні, президентка й голова МЗС Угорщини дали агреман на його призначення.

Попереднього посла в Угорщині – Любов Непоп – президент Володимир Зеленський звільнив ще в липні 2022 року.