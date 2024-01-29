Переговори Сійярто, Кулеби і Єрмака тривали понад 6 годин

Переговори глав МЗС України та Угорщини Дмитра Кулеби та Петера Сійярто, а також глави офісу президента тривали понад шість годин.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило МЗС України в своєму Телеграм-каналі.

"6 годин і 10 хвилин – саме стільки тривали переговори міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, керівника Офісу президента Андрія Єрмака та міністра зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Петера Сійярто в Ужгороді", – йдеться у повідомленні.

Глава МЗС України на пресконференції за підсумками переговорів заявив, що вони були відвертими, але конструктивними.

Він, зокрема, заявив, що українська сторона налаштована на остаточне врегулювання суперечки з Угорщиною щодо прав нацменшин і спеціальна комісія під егідою МЗС за 10 днів представить "конкретне розуміння" у цьому напрямку.

Своєю чергою, Сійярто заявив, що Будапешт хоче повернення для угорської меншини Закарпаття прав, які вона мала до 2015 року.