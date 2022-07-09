Президент звільнив посла України в Угорщині

Президент Володимир Зеленський звільнив Людмилу Непоп з посади посла України в Угорщині

Відповідний указ розміщений на сайті глави держави, пише "Європейська правда".

"Звільнити Непоп Любов Василівну з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Угорщині", - йдеться у тексті указу.

Непоп очолювала дипломатичне представництво України в Угорщині з 2016 року, тобто шість років, тоді як посли зазвичай повертаються з країни через чотири.

З 1 січня 2021 Непоп також була головою Дунайської комісії.

Глава держави також підписав указ про звільнення посла України в Німеччині Андрія Мельника.