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Президент звільнив посла України в Угорщині

Субота, 9 липня 2022, 18:19

Президент Володимир Зеленський звільнив Людмилу Непоп з посади посла України в Угорщині

Відповідний указ розміщений на сайті глави держави, пише "Європейська правда".

"Звільнити Непоп Любов Василівну з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Угорщині", - йдеться у тексті указу.

Непоп очолювала дипломатичне представництво України в Угорщині з 2016 року, тобто шість років, тоді як посли зазвичай повертаються з країни через чотири.

З 1 січня 2021 Непоп також була головою Дунайської комісії.

Глава держави також підписав указ про звільнення посла України в Німеччині Андрія Мельника.

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Угорщина Зеленський

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