Несколько стран НАТО заказали 1000 ракет к Patriot, для этого расширят производство в Европе

Закупочное агентство НАТО от имени коалиции нескольких европейских стран заключило контракт на изготовление тысячи ракет к Patriot в Европе, для чего в Германии расширят производственные мощности.

Как сообщает "Европейская правда", об этом 3 января объявили в NSPA и Министерстве обороны Нидерландов.

В программе участвуют Германия, Нидерланды, Румыния и Испания.

Контракт предусматривает закупку до 1000 ракет GEM-T (Guidance Enhanced Missiles) к ЗРК Patriot.

Производство поручили COMLOG, совместному предприятию американской Raytheon и европейской MBDA, которое специализируется на обслуживании ракет к Patriot. Для выполнения контракта COMLOG расширит производственные мощности в Европе.

Производство разместится на юге Германии, где уже занимаются обслуживанием Patriot.

"Новая производственная линия демонстрирует, что международное сотрудничество в сфере оборонной промышленности обеспечивает конкретные результаты. В ближайшем будущем мы вместе с европейскими партнерами и индустрией продолжим думать, как наращивать производственные мощности. На фоне войны в Украине и растущих угроз во всем мире это является насущной необходимостью", – отметила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.

Напомним, президент Финляндии Саули Ниинистё в своем новогоднем обращении призвал инвестировать в производство оружия, чтобы доказать, что Европа является сильной.

Тем временем в Германии борются с сопротивлением местных властей одного из городов, которые блокируют расширение производства оружия, необходимого Украине.