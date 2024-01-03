У Фінляндії в горах зійшла лавина: загинула жінка

На північному заході фінської Лапландії внаслідок сходження лавини загинула жінка, а її дитина досі вважається зниклою безвісти.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

Жінка разом з дитиною каталися на лижах поблизу гірського масиву Палластунтурі у вівторок.

Рятувальні служби отримали виклик близько 16:00 у вівторок після того, як лижники зіткнулися з проблемами через надзвичайно холодну погоду. На момент сходження лавини був дуже сильний вітер, а температура в цьому районі становила близько -23 градусів.

Поліція та рятувальні служби розпочали масштабну пошукову операцію і помітили лавину шириною приблизно 400 метрів.

Пошуки у вівторок ввечері були відкладені через небезпечні погодні умови.

Жінку знайшли мертвою близько 22:00 у вівторок, а дитина залишається зниклою безвісти, її пошуки продовжились у середу.

Однак операція була тимчасово припинена через суворі морози до -30 градусів і ризик сходження нових лавин.

У Фінляндії наразі триває морозна погода. Холодний рекорд цієї зими був зафіксований у північно-західному місті Ілівієска, де температура уранці 2 січня впала до -37,8°C.

Нагадаємо, наприкінці грудня внаслідок сходження лавини на горі Монблан у Франції загинули двоє лижників, ще один постраждав.