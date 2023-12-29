На Монблані внаслідок сходження лавини загинули двоє лижників
Внаслідок сходження лавини на горі Монблан у Франції загинули двоє лижників, ще один постраждав.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AP з посиланням на дані місцевої влади.
Лавина зійшла в четвер у районі гірськолижного курорту Сен-Жерве-ле-Бен на висоті 2300 метрів, йдеться в заяві адміністрації регіону Верхня Савоя.
Десятки рятувальників вирушили на пошуки лижників і знайшли чоловіка і жінку мертвими. Також були врятовані п’ять осіб.
Місцева влада заявила, що погодні умови були занадто нестабільними для таких ризикованих прогулянок.
Крім того, на іншому схилі у французьких Альпах загинув турист внаслідок падіння зі схилу.
За даними рятувальників, загиблий відхилився від туристичних стежок, щоб разом з другом подивитися на гірських кіз.
Нагадаємо, у Грузії 25-26 грудня зупинився рух на деяких ділянках залізниці через сильні снігопади.
У Нідерландах і Бельгії штормовий вітер минулого тижня спричинив смертельні випадки.