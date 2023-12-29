На Монблані внаслідок сходження лавини загинули двоє лижників

Внаслідок сходження лавини на горі Монблан у Франції загинули двоє лижників, ще один постраждав.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AP з посиланням на дані місцевої влади.

Лавина зійшла в четвер у районі гірськолижного курорту Сен-Жерве-ле-Бен на висоті 2300 метрів, йдеться в заяві адміністрації регіону Верхня Савоя.

Десятки рятувальників вирушили на пошуки лижників і знайшли чоловіка і жінку мертвими. Також були врятовані п’ять осіб.

Місцева влада заявила, що погодні умови були занадто нестабільними для таких ризикованих прогулянок.

Крім того, на іншому схилі у французьких Альпах загинув турист внаслідок падіння зі схилу.

За даними рятувальників, загиблий відхилився від туристичних стежок, щоб разом з другом подивитися на гірських кіз.

Нагадаємо, у Грузії 25-26 грудня зупинився рух на деяких ділянках залізниці через сильні снігопади.

У Нідерландах і Бельгії штормовий вітер минулого тижня спричинив смертельні випадки.