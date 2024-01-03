В Финляндии на горнолыжном курорте сошла лавина: погибла женщина

На северо-западе финской Лапландии в результате схода лавины погибла женщина, а ее ребенок до сих пор считается пропавшим без вести.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

Женщина вместе с ребенком катались на лыжах вблизи горного массива Палластунтури во вторник.

Спасательные службы получили вызов около 16:00 во вторник после того, как лыжники столкнулись с проблемами из-за чрезвычайно холодной погоды. На момент схода лавины был очень сильный ветер, а температура в этом районе составляла около -23 градуса.

Полиция и спасательные службы начали масштабную поисковую операцию и заметили лавину шириной примерно 400 метров.

Поиски во вторник вечером были отложены из-за опасных погодных условий.

Женщина была найдена мертвой около 22:00 во вторник, а ребенок остается пропавшим без вести, его поиски продолжились в среду.

Однако операция была временно приостановлена из-за суровых морозов до -30 градусов и риска схода новых лавин.

В Финляндии сейчас продолжается морозная погода. Холодный рекорд этой зимы был зафиксирован в северо-западном городе Иливиеска, где температура утром 2 января упала до -37,8°C.

Напомним, в конце декабря в результате схода лавины на горе Монблан во Франции погибли двое лыжников, еще один пострадал.