У Фінляндії попереджають про морози до -35, які триватимуть до четверга

У Фінляндії напередодні оголосили попередження про сильні морози, які триватимуть щонайменше до четверга.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Yle з посиланням на Фінський метеорологічний інститут.

Синоптики попереджають, що мороз може бути потенційно небезпечним на всій території країни.

За словами чергового метеоролога Ііріс Вільямаа, центр високого тиску над північною Фінляндією збереже здебільшого ясну погоду, але посилить морози по всій країні.

У понеділок на півдні та в центральній частині країни температура трималась переважно на рівні 10-20 градусів нижче нуля. Крім того, на півдні вітер посилює силу морозу.

На півночі – місцями очікується до -25 -35 градусів.

Найнижчу температуру було зафіксовано в Куусамо – 33,4 градуса нижче нуля.

Нагадаємо, напередодні в Норвегії через сильний снігопад тисячі споживачів залишилися без світла.

Минулого тижня значні логістичні проблеми через негоду спостерігалися у Британії. Зокрема, через підтоплення тунелю один день не курсували потяги Eurostar, що зірвало передноворічні плани тисячам людей.