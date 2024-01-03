Количество мигрантов, прибывающих в Испанию, в 2023 году почти удвоилось

В 2023 году более чем на 80% возросло количество людей, которые пытаются нелегально попасть в Испанию, на фоне усиления контроля за путями миграции в Средиземноморском регионе.

Об этом свидетельствуют предварительные данные Министерства внутренних дел Испании, опубликованные в среду, 3 января, передает "Европейская правда".

Согласно этой информации, в прошлом году в Испанию нелегально въехали 56 852 мигранта, или на 82,1% больше, чем в 2022 году. Это самый высокий с 2018 года показатель – тогда в Испанию прибыли 64 298 нелегальных мигрантов.

Большинство из искателей убежища в Испании в 2023 году (39 910) прибыли на Канарские острова на лодках из Африки. Это рекорд с 2006 года и на 154,5% больше, чем в прошлом году.

В Испанию нелегальные мигранты прибывают по так называемому Канарскому маршруту длиной около 1600 километров. Лодки с искателями убежища отправляются из Марокко, Мавритании, Гамбии и Сенегала на юг.

Часто контрабандисты выбирают более длинные пути через Атлантический океан, чтобы избежать морских патрулей.

С усилением контроля в Средиземном море Канарский маршрут все чаще используют люди, которые бегут от бедности и конфликтов в Африке, в основном на переполненных, едва пригодных для плавания судах.

Напомним, в прошлом году в Европейском Союзе достигли договоренности относительно ключевых элементов в пяти проектах законов, которые изменят законодательную рамку ЕС по миграции и убежищу.