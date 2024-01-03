Словаччина відмовиться від перевірок на кордонах з Угорщиною

Словаччина більше не продовжуватиме контроль на кордоні з Угорщиною, термін якого спливає 22 січня.

Про це заявив внутрішніх справ Словаччини Матуш Шутай Ешток, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Aktuality.

За його словами, поточна ситуація з нелегальною міграцією є спокійною і стабільною.

"Я не буду подавати ще одну пропозицію про продовження цього контролю", – сказав словацький міністр.

Він додав, що посилені перевірки будуть відновлені, якщо з’явиться інформація про збільшення активності у сфері нелегальної міграції.

Міністр очікує, що навесні проблеми з нелегальною міграцією можуть знову виникнути.

"Ми використаємо цей період, щоб дати нашим поліцейським, які охороняють цей кордон, а також нашим солдатам відпочити, щоб ми були готові до періоду, якщо буде більший наплив", – додав він.

Словаччина тимчасово відновила контроль на кордоні з Угорщиною минулої осені після того, як такий самий крок зробили сусідні держави – Польща, Австрія та Чехія.

Нещодавно Польща продовжила тимчасовий контроль на польсько-словацькому кордоні до лютого 2024 року, які запровадили для боротьби з нелегальною міграцією.

А Словенія у грудні продовжила перевірки одразу на пів року - до червня 2024 року, пояснюючи це підвищеною терористичною загрозою через війну на Близькому Сході.