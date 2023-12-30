Польща ще на місяць продовжила контроль на кордоні зі Словаччиною

Польща продовжила тимчасовий контроль на польсько-словацькому кордоні до лютого 2024 року, які запровадили для боротьби з нелегальною міграцією.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Міністерство внутрішніх справ та адміністрації видало рішення про продовження тимчасового контроль на кордоні зі Словаччиною до 1 лютого 2024 року.

Речниця Прикордонної служби Анна Міхальська зазначила, що перевірки людей і транспортних засобів будуть проводитися лише для в’їзду в Польщу вибірково, на основі ризик-аналізу.

"Мета контролю на кордоні – запобігання нелегальній міграції з балканського маршруту", – зазначила вона.

Змін щодо визначених місць перетину кордону немає.

Всього за 2023 рік польські прикордонники затримали на кордоні зі Словаччиною 2078 іноземців, які перетнули його нелегально. Більшість планували далі їхати до Німеччини. За 2022 рік йшлося про близько 60 осіб.

Рекордним став вересень, коли затримали понад 800 осіб. У жовтні затриманих було майже 600. У листопаді виявили лише кількох нелегальних мігрантів, а за грудень – жодного.

За час, коли здійснюються перевірки на кордоні – з 4 жовтня – прикордонники перевірили понад мільйон мандрівників і 456 тисяч транспортних засобів.

Нагадаємо, в аеропорту Катовіце нещодавно затримали двох іноземців з підробленими польськими паспортами.

Німеччина запровадила тимчасові перевірки на кордоні з Польщею, Чехією та Швейцарією.

Словенія у грудні продовжила перевірки одразу на пів року - до червня 2024 року, пояснюючи це підвищеною терористичною загрозою через війну на Близькому Сході.