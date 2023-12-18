Словенія продовжила прикордонні перевірки до червня 2024 року   

Після "значного погіршення безпеки на Близькому Сході", терористичних загроз і насильницьких конфліктів в Африці Словенія вирішила продовжити поліцейські перевірки на кордоні з Хорватією та Угорщиною до 22 червня 2024 року.

Про це, як передає "Європейська правда", повідомляє Euractiv.

Країна вперше запровадила тимчасові перевірки 21 жовтня відповідно до статті 28 Шенгенського кодексу про кордони, які можуть тривати максимум два місяці.

Тепер вона застосувала статтю 25 кодексу, яка дозволяє поліцейські перевірки на шість місяців. До цього часу влада буде стежити за ситуацією. Будь-яке подальше продовження буде залежати від того, як розвиватиметься ситуація з безпекою в Словенії та регіоні в цілому.

В уряді заявили, що рівень терористичного ризику в Словенії та інших країнах Європи залишається підвищеним, а загроза для одного члена Шенгенської зони становить загрозу для всіх її членів. Правоохоронні органи кількох країн заарештували кількох громадян третіх країн під час антитерористичних рейдів, а міграційні потоки становлять "ризик для безпеки в цьому контексті".

Словенія наразі не перевіряє всіх пасажирів, і ця система залишиться в силі, з цільовими перевірками, "зосередженими на запобіганні тероризму, екстремізму і транскордонній злочинності".

У Хорватії занепокоєні тим, що перевірки можуть спричинити масові затримки на кордоні, оскільки сотні тисяч емігрантів з усіх Балкан подорожують додому на свята, а потім повертаються назад, але Словенія і Хорватія домовилися, що перевірки будуть "гнучкими" під час свят, щоб не допустити тривалого очікування.

"Ми домовилися, що режим буде максимально гнучким під час різдвяних і новорічних свят, щоб уникнути натовпів на прикордонних переходах. Ми очікуємо величезний приплив наших людей, які живуть і працюють у Західній Європі, і тих, хто буде перетинати Хорватію", – заявив прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович після обговорення цього питання зі словенським прем'єром Робертом Голобом на полях саміту ЄС минулої п'ятниці.

Раніше повідомлялося, що стаціонарні перевірки на кордонах Німеччини з Польщею, Чехією та Швейцарією, які вперше були запроваджені в середині жовтня, будуть продовжені щонайменше до 15 березня наступного року.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц, який прагне зменшити кількість шукачів притулку і зупинити зростання рейтингу ультраправих, домовився про більш жорстку міграційну політику і нове фінансування для біженців з главами 16 німецьких земель.