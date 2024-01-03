Словакия откажется от проверок на границах с Венгрией

Словакия больше не будет продолжать контроль на границе с Венгрией, срок которого истекает 22 января.

Об этом заявил внутренних дел Словакии Матуш Шутай Эшток, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Aktuality.

По его словам, текущая ситуация с нелегальной миграцией является спокойной и стабильной.

"Я не буду подавать еще одно предложение о продлении этого контроля", – сказал словацкий министр.

Он добавил, что усиленные проверки будут возобновлены, если появится информация об увеличении активности в сфере нелегальной миграции.

Министр ожидает, что весной проблемы с нелегальной миграцией могут снова возникнуть.

"Мы используем этот период, чтобы дать нашим полицейским, которые охраняют эту границу, а также нашим солдатам отдохнуть, чтобы мы были готовы к периоду, если будет больший наплыв", – добавил он.

Словакия временно возобновила контроль на границе с Венгрией прошлой осенью после того, как такой же шаг сделали соседние государства – Польша, Австрия и Чехия.

Недавно Польша продлила временный контроль на польско-словацкой границе до февраля 2024 года, которые ввели для борьбы с нелегальной миграцией.

А Словения в декабре продлила проверки сразу на полгода – до июня 2024 года, объясняя это повышенной террористической угрозой из-за войны на Ближнем Востоке.