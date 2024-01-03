Чехія продовжує контроль на кордоні зі Словаччиною до 2 лютого

Уряд Чехії на засіданні в середу, 3 січня, вирішив продовжити вибіркові перевірки на кордоні зі Словаччиною ще на 30 днів, до 2 лютого, для боротьби з нелегальною міграцією.

Про це журналістам після засідання повідомив міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ČTK.

Ракушан сказав, що рішення чеського кабінету міністрів є відповіддю на ситуацію в сусідніх країнах. За його словами, поліція вже перевірила понад 680 тисяч людей на кордоні Чехії та Словаччини, з яких 58 затримали у зв'язку з незаконним перевезенням осіб.

У жовтні 2023 року Чехія спільно з Польщею оголосила про посилений контроль на кордоні зі Словаччиною на десять днів, після чого цей режим неодноразово продовжували.

Чеська влада наголошує, що вибіркові прикордонні перевірки є переважно профілактикою, аби запобігти переміщенню міграційних потоків до Чехії через такі ж дії сусідніх країн.

Наприкінці минулого року Польща оголосила, що продовжить контроль на кордоні зі Словаччиною на один місяць – до 1 лютого.

Водночас Словаччина більше не продовжуватиме контроль на кордоні з Угорщиною, термін якого спливає 22 січня.