Чехия продлевает контроль на границе со Словакией до 2 февраля

Правительство Чехии на заседании в среду, 3 января, решило продлить выборочные проверки на границе со Словакией еще на 30 дней, до 2 февраля, для борьбы с нелегальной миграцией.

Об этом журналистам после заседания сообщил министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ČTK.

Ракушан сказал, что решение чешского кабинета министров является ответом на ситуацию в соседних странах. По его словам, полиция уже проверила более 680 тысяч человек на границе Чехии и Словакии, из которых 58 задержали в связи с незаконной перевозкой лиц.

В октябре 2023 года Чехия совместно с Польшей объявила об усиленном контроле на границе со Словакией на десять дней, после чего этот режим неоднократно продлевали.

Чешские власти отмечают, что выборочные пограничные проверки являются преимущественно профилактикой, чтобы предотвратить перемещение миграционных потоков в Чехию из-за таких же действий соседних стран.

В конце прошлого года Польша объявила, что продолжит контроль на границе со Словакией на один месяц – до 1 февраля.

В то же время Словакия больше не будет продолжать контроль на границе с Венгрией, срок которого истекает 22 января.