Польща повернула до Нідерландів 18 тонн нелегально ввезених відходів електроніки
Вівторок, 30 січня 2024, 15:00
У Польщі заявили про повернення до Нідерландів 18 тонн призначеної для утилізації електроніки, які, як заявили, ввезли до країни нелегально.
Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".
Головний інспекторат з охорони довкілля повідомив, що нелегальний вантаж виявили співробітники місцевої митниці неподалік від німецького кордону 10 січня цього року.
✅Blisko 18 ton odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nielegalnie wysłanego do Polski wróciło do Holandii. Zwrot odpadów nastąpił w wyniku uzgodnień Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska z właściwym urzędem w Holandii.https://t.co/E8KPSD2eIB— Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (@PL_GIOS) January 30, 2024
Вантаж налічував близько 18 тонн старої електроніки, такої як електронні плати, клавіатури, CD-диски, радіоприймачі, корпуси електроприладів тощо.
"Відходи відправили до Польщі без завчасного повідомлення та отримання дозволу відповідних органів влади", – заявили в інспектораті.
24 січня вантаж вирушив назад до Нідерландів.
Нагадаємо, наприкінці 2023 року Польща поскаржилася на Німеччину до Суду ЄС через незаконне ввезення відходів.
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