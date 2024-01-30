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Польща повернула до Нідерландів 18 тонн нелегально ввезених відходів електроніки

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Вівторок, 30 січня 2024, 15:00

У Польщі заявили про повернення до Нідерландів 18 тонн призначеної для утилізації електроніки, які, як заявили, ввезли до країни нелегально.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда". 

Головний інспекторат з охорони довкілля повідомив, що нелегальний вантаж виявили співробітники місцевої митниці неподалік від німецького кордону 10 січня цього року.   

Вантаж налічував близько 18 тонн старої електроніки, такої як електронні плати, клавіатури, CD-диски, радіоприймачі, корпуси електроприладів тощо. 

"Відходи відправили до Польщі без завчасного повідомлення та отримання дозволу відповідних органів влади", – заявили в інспектораті. 

24 січня вантаж вирушив назад до Нідерландів. 

Нагадаємо, наприкінці 2023 року Польща поскаржилася на Німеччину до Суду ЄС через незаконне ввезення відходів.

Тим часом у Фінляндії хочуть заборонити скидання прибраного снігу у море, позаяк із ним у воду потрапляє сміття.

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