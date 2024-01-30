Польща повернула до Нідерландів 18 тонн нелегально ввезених відходів електроніки

У Польщі заявили про повернення до Нідерландів 18 тонн призначеної для утилізації електроніки, які, як заявили, ввезли до країни нелегально.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Головний інспекторат з охорони довкілля повідомив, що нелегальний вантаж виявили співробітники місцевої митниці неподалік від німецького кордону 10 січня цього року.

✅Blisko 18 ton odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nielegalnie wysłanego do Polski wróciło do Holandii. Zwrot odpadów nastąpił w wyniku uzgodnień Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska z właściwym urzędem w Holandii.https://t.co/E8KPSD2eIB January 30, 2024

Вантаж налічував близько 18 тонн старої електроніки, такої як електронні плати, клавіатури, CD-диски, радіоприймачі, корпуси електроприладів тощо.

"Відходи відправили до Польщі без завчасного повідомлення та отримання дозволу відповідних органів влади", – заявили в інспектораті.

24 січня вантаж вирушив назад до Нідерландів.

Нагадаємо, наприкінці 2023 року Польща поскаржилася на Німеччину до Суду ЄС через незаконне ввезення відходів.

Тим часом у Фінляндії хочуть заборонити скидання прибраного снігу у море, позаяк із ним у воду потрапляє сміття.