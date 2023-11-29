Польща подає на Німеччину до Суду ЄС через незаконне ввезення відходів

Уряд Польщі у середу оголосив, що подав скаргу на Німеччину до Суду Європейського Союзу, звинувативши Берлін у незаконному ввезенні на польську території відходів.

Про це, як пише "Європейська правда", сповістило Міністерство екології та кліматичної політики Польщі.

Варшава стверджує, що Німеччина вже кілька років ухиляється від виконання своїх зобов'язань щодо утилізації 35 тисяч тонн відходів, які нелегально потрапили на територію Польщі з Німеччини.

"У вересні в Брюсселі відбулися слухання сторін, під час яких обидві сторони спору отримали можливість представити свою позицію та надати пояснення у відповідь на запитання Єврокомісії. У жовтні Європейська комісія визнала, що Польща мала рацію у суперечці з Німеччиною", – заявляє міністерство.

Там додають, що Німеччина "не виявила жодної активності" в питанні збору відходів, які становлять постійну загрозу для довкілля.

"З огляду на це, Польща вирішила подати скаргу до Суду ЄС", – каже польське міністерство.

Десятки тисяч тонн німецьких відходів розташовані на семи об’єктах у Польщі, причому понад половина з них розташовані в місті Тупліце в Любуському воєводстві. Загалом німецькі відходи складають близько 60% усіх, які ввозяться до Польщі для переробки з інших країн.

Польща попереджала про наміри подати до Суду Євросоюзу ще з травня, а в липні порушила питання перед Єврокомісією.