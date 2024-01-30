Польша вернула в Нидерланды 18 тонн нелегально ввезенных отходов электроники

В Польше заявили о возвращении в Нидерланды 18 тонн предназначенной для утилизации электроники, которые, как заявили, ввезли в страну нелегально.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Главный инспекторат по охране окружающей среды сообщил, что нелегальный груз обнаружили сотрудники местной таможни неподалеку от немецкой границы 10 января этого года.

✅Blisko 18 ton odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nielegalnie wysłanego do Polski wróciło do Holandii. Zwrot odpadów nastąpił w wyniku uzgodnień Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska z właściwym urzędem w Holandii.https://t.co/E8KPSD2eIB January 30, 2024

Груз насчитывал около 18 тонн старой электроники, такой как электронные платы, клавиатуры, CD-диски, радиоприемники, корпуса электроприборов и тому подобное.

"Отходы отправили в Польшу без заблаговременного уведомления и получения разрешения соответствующих органов власти", – заявили в инспекторате.

24 января груз отправился обратно в Нидерланды.

Напомним, в конце 2023 года Польша пожаловалась на Германию в Суд ЕС из-за незаконного ввоза отходов.

Между тем в Финляндии хотят запретить сброс убранного снега в море, поскольку с ним в воду попадает мусор.