Уряд Фінляндії хоче заборонити скидання снігу в море

Фінський уряд у квітні планує підготувати законодавчу пропозицію про заборону скидання в море снігу, позаяк із ним у воду потрапляє сміття, що шкодить довкіллю.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в публікації Yle.

Про заборону скидання снігу в море заговорив новий уряд Фінляндії, пояснюючи це підвищеним рівнем уваги до стану водних об’єктів.

Як пояснила Yle експертка Міністерства довкілля Фінляндії Хенна Рінне, зі снігом у море потрапляє багато піску, щебеню та сміття, наприклад недопалків. Крім того, у снігу є також багато мікросміття, наприклад від автомобільних шин.

"Сміття має різноманітний вплив на морських тварин. Тварини можуть заплутатися у більшому смітті, а мікрочастинки можуть потрапити до травного тракту тварин і, таким чином, у харчовий ланцюг", – каже Рінне.

До того ж сніг у містах також може містити різні важкі метали, токсичні речовини, які використовують для посипання доріг. Навіть невеликі концентрації таких речовин можуть мати локальний вплив на морське життя, каже представниця уряду Фінляндії.

"Поправка є досить радикальним заходом, але, з іншого боку, вона забезпечить припинення скидання снігу в море", – додає вона.

Водночас дослідження на замовлення того ж Міністерства довкілля Фінляндії за 2020 рік показало, що скидання снігу практикує влада лише кількох міст країни, зокрема столиці Гельсінкі. У деяких населених пунктах його вивозять на спеціальні звалища, де він під шаром піску може зберігатись навіть улітку.

Нагадаємо, минулого року в ЄС домовились про перегляд правил транспортування відходів та припинення експорту певних видів відходів до третіх країн, які не можуть їх належним чином переробити.