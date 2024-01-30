В уряді Естонії домовилися про додаткові кошти для підвищення зарплат освітян
В уряді Естонії досягли згоди щодо джерел та обсягу додаткового фінансування для підвищення заробітних плат учителів, які останнім часом провели низку протестів з такою вимогою.
Про це повідомляє ERR, пише "Європейська правда".
Міністерка освіти Крістіна Каллас оголосила, що в уряді домовилися виділити додаткові 5,7 млн євро на заробітні плати учителям, внаслідок чого мінімальний оклад зросте до 1820 євро, та узгодили, звідки взяти ці кошти.
Джерелом фінансування стануть гроші з інших статей витрат Міносвіти та низки інших міністерств, які очолюють представники різних партій.
Видання Postimees пише, що профспілка вчителів вже оголосила, що приймає пропозицію і страйк завершується.
Нагадаємо, естонські вчителі загальноосвітніх шкіл ще з минулого тижня почали страйк, вимагаючи підвищення мінімальної заробітної плати.
Литовські вчителі наприкінці року також протестували, вимагаючи підвищення зарплат.