У Литві вчителі відновили страйк на тлі ухвалення бюджету

Одна з литовських профспілок освітян у вівторок відновила страйк з вимогою суттєвого підвищення заробітної плати.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

Спілка литовських працівників освіти LŠDPS відновила протести у зв’язку з тим, що парламент буде голосувати за держбюджет на 2024 рік.

LŠDPS вимагає суттєвого підвищення зарплатні і готова погодитись на 15%, тоді як уряд пропонує 10% і каже, що на більше підвищення не вистачає ресурсів. Профспілка наполягає, що таке підвищення лише компенсує інфляцію, але не вирішує проблему з тим, що заробітна плата освітян залишається загалом невисокою і непривабливою.

Окрім зарплатні, суперечка з Міносвіти триває також щодо навантажень та кількості учнів у класі.

Перед цим профспілка страйкувала в останній тиждень листопада.

Також страйки освітян пройшли у Чехії, де вони вимагають збільшити фінансування сфери.