В правительстве Эстонии договорились о средствах для повышения зарплат педагогов

В правительстве Эстонии достигли согласия относительно источников и объема дополнительного финансирования для повышения заработных плат учителей, которые в последнее время провели ряд протестов с таким требованием.

Об этом сообщает ERR, пишет "Европейская правда".

Министр образования Кристина Каллас объявила, что в правительстве договорились выделить дополнительные 5,7 млн евро на заработные платы учителям, в результате чего минимальный оклад вырастет до 1820 евро, и согласовали, откуда взять эти средства.

Источником финансирования станут деньги из других статей расходов Минобразования и ряда других министерств, которые возглавляют представители разных партий.

Издание Postimees пишет, что профсоюз учителей уже объявил о принятии предложения и забастовка завершается.

Напомним, эстонские учителя общеобразовательных школ еще с прошлой недели начали забастовку, требуя повышения минимальной заработной платы.

Литовские учителя в конце года также протестовали, требуя повышения зарплат.