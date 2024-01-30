Туск про Орбана: Він сам на полі бою, єдиний настільки антиукраїнський політик у ЄС

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск на пресконференції 30 січня гостро прокоментував позицію угорського візаві Віктора Орбана, який гальмує ухвалення на рівні ЄС рішення про додаткову допомогу Україні.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ".

За словами Туска, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну "багато змінилося в Європі": "Віктор Орбан залишився сам на полі бою, він єдиний настільки явно антиукраїнський політик".

Польський прем’єр вважає, що європейські лідери зараз рішуче налаштовані підтримувати Україну.

"Без сумніву, Віктор Орбан постане перед дуже серйозним випробуванням. Усе вказує на те, що так чи інакше ми знайдемо якесь рішення на підтримку України – з Орбаном чи без", – додав він.

"Але краще було б, і ми всі краще б почувалися в цій ситуації, якби єдність Європи в цьому питанні була збережена. І ми над цим працюємо", – вважає Туск.

Угорський прем’єр підтвердив, що минулої суботи Будапешт направив до Брюсселя компромісну угоду щодо розблокування фінансування ЄС для України в обсязі 50 мільярдів євро.

Тим не менш, переговори між країнами Європейського Союзу, спрямовані на узгодження допомоги Україні, залишаються складними.

Раніше глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель заявив, що українцям не слід хвилюватись через можливе послаблення підтримки з боку Євросоюзу.