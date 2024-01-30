Туск об Орбане: Он сам на поле боя, единственный настолько антиукраинский политик в ЕС

Премьер-министр Польши Дональд Туск на пресс-конференции 30 января остро прокомментировал позицию венгерского визави Виктора Орбана, который тормозит принятие на уровне ЕС решения о дополнительной помощи Украине.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ".

По словам Туска, с начала полномасштабного вторжения России в Украину "многое изменилось в Европе": "Виктор Орбан остался один на поле боя, он единственный настолько явно антиукраинский политик".

Польский премьер считает, что европейские лидеры сейчас решительно настроены поддерживать Украину.

"Без сомнения, Виктор Орбан предстанет перед очень серьезным испытанием. Все указывает на то, что так или иначе мы найдем какое-то решение в поддержку Украины – с Орбаном или без", – добавил он.

"Но лучше было бы, и мы все лучше бы чувствовали себя в этой ситуации, если бы единство Европы в этом вопросе было сохранено. И мы над этим работаем", – считает Туск.

Венгерский премьер подтвердил, что в минувшую субботу Будапешт направил в Брюссель компромиссное соглашение по разблокированию финансирования ЕС для Украины в объеме 50 миллиардов евро.

Тем не менее, переговоры между странами Европейского Союза, направленные на согласование помощи Украине, остаются сложными.

Ранее глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель заявил, что украинцам не следует волноваться из-за возможного ослабления поддержки со стороны Евросоюза.