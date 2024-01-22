Боррель про допомогу від ЄС: Українцям не варто хвилюватись

Глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель заявив, що українцям не слід хвилюватись через можливе послаблення підтримки з боку Євросоюзу незважаючи на зміщення фокусу на вирішення конфлікту на Близькому Сході.

Про це Боррель сказав, прибувши на засідання міністрів закордонних справ у Брюсселі в понеділок, повідомляє "Європейська правда"

Боррель сказав, що Україна стоїть першим пунктом у порядку денному зустрічі.

"Той факт, що ми залучені до пошуку рішення на Близькому Сході, не означає, що ми не продовжуємо підтримувати Україну. Першим, хто виступить (сьогодні), буде міністр закордонних справ України, і ми обговоримо з міністрами нашу постійну підтримку України", – сказав Боррель.

Він запевнив, що "українцям не варто хвилюватися",

"Європейська підтримка залишається такою ж сильною, як і раніше, і вона буде продовжуватися", – заявив глава дипломатії Євросоюзу.

Нагадаємо, 1 лютого лідери ЄС на своєму саміті планують ухвалити політичне рішення про чотирирічний пакет фінансової допомоги Україні на суму 50 мільярдів євро.

За даними преси, напередодні саміту в Євросоюзі цього тижня розпочнеться робота над новим планом розблокування десятків мільярдів доларів, що допоможе збільшити обсяги військової допомоги для України.

Німецький канцлер Олаф Шольц сподівається використати саміт ЄС 1 лютого, щоб закликати держави-члени до відправлення Україні більшої кількості зброї.