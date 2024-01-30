ЗМІ: Країни ЄС і далі не згодні пристати на умови Орбана для зняття вето на 50 млрд для України

Переговори між країнами Європейського Союзу, спрямовані на узгодження допомоги Україні наприкінці цього тижня, залишаються складними, незважаючи на те, що Угорщина сигналізувала про свою готовність до компромісу.

Про це у розмові з журналістами заявив високопосадовець ЄС, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Ми ще не дійшли до цього", – сказав посадовець ЄС на умовах анонімності, маючи на увазі підготовку до саміту лідерів 27 країн-членів, який відбудеться в четвер у Брюсселі.

У той час як ЄС чинить тиск на прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, щоб він погодився, посадовець заявив, що умови Будапешта для зняття вето на фінансову допомогу Києву є неприйнятними для інших країн ЄС.

Він додав, що колеги Угорщини по ЄС не хочуть погоджуватися на щорічний перегляд підтримки Києва, оскільки це дало б Орбану право вето щоразу.

Нагадаємо, угорський прем’єр Віктор Орбан підтвердив, що минулої суботи Будапешт направив до Брюсселя компромісну угоду щодо розблокування фінансування ЄС для України в обсязі 50 млрд євро.

За його словами, компроміс полягає у тому, що фінансування Україні виділятиметься за умови, "якщо ви гарантуєте, що кожного року ми будемо вирішувати, чи будемо продовжувати надсилати ці гроші, чи ні". Тобто по суті це означає можливість для Угорщини щорічно блокувати допомогу.

За повідомленнями ЗМІ, лідери країн Євросоюзу на саміті в четвер підтвердять свою рішучість продовжувати надавати "своєчасну, передбачувану та стійку військову підтримку" Україні.

Головною темою саміту в четвер у Брюсселі буде виділення пакета фінансової допомоги Україні на суму 50 мільярдів євро на чотири роки, який Угорщина блокувала на попередньому саміті в грудні.

Раніше глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель заявив, що українцям не слід хвилюватись через можливе послаблення підтримки з боку Євросоюзу.