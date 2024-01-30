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У Франції перехопили партію контрабандної зброї з Туреччини

Вівторок, 30 січня 2024, 21:04

У центрі Франції перехопили вантаж з контрабандною зброєю, яку нібито везли у передмістя Парижа.

Як повідомляє Le Figaro, пише "Європейська правда", про це повідомила прокуратура Бордо.

Вантаж зі значною кількістю вогнепальної зброї виявили ще 22 січня в районі міста Монлюсон, машина з двома особами рухалася трасою А71. 

Обох затримали, а за деякий час у передмісті Парижа затримали третього підозрюваного. Це двоє чоловіків та одна жінка, серед них є громадяни Туреччини і Франції. 

У підсумку подальших слідчих дій вилучили близько 50 одиниць вогнепальної зброї, набої і "тисячі євро" готівкою. 

Слідство припускає, що контрабандну зброю везли з Туреччини для кримінальних угруповань у столичному регіоні. У вилучених зразках помітили певні модифікації, що дозволяє припускати її походження з якоїсь підпільної мережі.  

Нагадаємо, у Литві судитимуть підозрюваного в постачанні зброї РФ в обхід санкцій.

У Хорватії нещодавно затримали громадянина Молдови, який тікав від поліції фургоном з 32 мігрантами.

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Франція кримінал