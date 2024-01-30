У Франції перехопили партію контрабандної зброї з Туреччини
У центрі Франції перехопили вантаж з контрабандною зброєю, яку нібито везли у передмістя Парижа.
Як повідомляє Le Figaro, пише "Європейська правда", про це повідомила прокуратура Бордо.
Вантаж зі значною кількістю вогнепальної зброї виявили ще 22 січня в районі міста Монлюсон, машина з двома особами рухалася трасою А71.
Обох затримали, а за деякий час у передмісті Парижа затримали третього підозрюваного. Це двоє чоловіків та одна жінка, серед них є громадяни Туреччини і Франції.
У підсумку подальших слідчих дій вилучили близько 50 одиниць вогнепальної зброї, набої і "тисячі євро" готівкою.
Слідство припускає, що контрабандну зброю везли з Туреччини для кримінальних угруповань у столичному регіоні. У вилучених зразках помітили певні модифікації, що дозволяє припускати її походження з якоїсь підпільної мережі.
Нагадаємо, у Литві судитимуть підозрюваного в постачанні зброї РФ в обхід санкцій.
У Хорватії нещодавно затримали громадянина Молдови, який тікав від поліції фургоном з 32 мігрантами.