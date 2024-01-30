Во Франции перехватили партию контрабандного оружия из Турции

В центре Франции перехватили груз с контрабандным оружием, которое вероятно везли в пригород Парижа.

Как сообщает Le Figaro, пишет "Европейская правда", об этом сообщила прокуратура Бордо.

Груз со значительным количеством огнестрельного оружия обнаружили еще 22 января в районе города Монлюсон, машина с двумя лицами двигалась по трассе А71.

Обоих задержали, а через некоторое время в пригороде Парижа задержали третьего подозреваемого. Это двое мужчин и одна женщина, среди них есть граждане Турции и Франции.

В итоге дальнейших следственных действий изъяли около 50 единиц огнестрельного оружия, патроны и "тысячи евро" наличными.

Следствие предполагает, что контрабандное оружие везли из Турции для криминальных группировок в столичном регионе. В изъятых образцах заметили определенные модификации, что позволяет предполагать его происхождение из какой-то подпольной сети.

Напомним, в Литве будут судить подозреваемого в поставках оружия РФ в обход санкций.

В Хорватии недавно задержали гражданина Молдовы, который убегал от полиции на фургоне с 32 мигрантами.