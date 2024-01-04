У Литві судитимуть підозрюваного в постачанні зброї РФ в обхід санкцій

Окружна прокуратура Вільнюса передала до суду справу, за якою жителя литовської столиці звинувачують у контрабанді зброї в Росію та порушенні міжнародних санкцій проти РФ.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в повідомленні відомства, інформує LRT.

Прокуратура висунула обвинувачення 47-річному чоловіку та його підприємству, яке у 2019-2021 роках займалося перевезеннями зброї, її частин і боєприпасів до РФ та з Росії через Киргизію.

За даними слідства, від початку 2019 року до серпня 2020 року підозрюваний ввіз із РФ через Киргизію до Литви майже 1,3 тисячі одиниць вогнепальної зброї, 3,3 тисячі частин до неї та понад 20 тисяч набоїв.

Зазначається, що обвинувачений без зазначення в митних деклараціях фактичної країни кінцевого призначення експортував 406 одиниць вогнепальної зброї, 16 частин вогнепальної зброї і більше ніж 500 тисяч набоїв з ЄС до Киргизії, знаючи, що ці товари передадуть компаніям і фізичним особам у РФ.

Слідство вважає, що підозрюваний надав документи, в яких навмисне не були вказані ідентифікаційні дані зброї, що свідчать про країну її придбання, для отримання дозволів на продаж зброї, її частин і боєприпасів.

Раніше повідомляли, що департамент міграції Литви виявив литовців, які пов'язані з особами, включеними до санкційних списків Євросоюзу.

За даними Міністерства внутрішніх справ Литви, щойно Департамент міграції визначить, скільки родичів осіб, які потрапили під санкції ЄС, мають литовське громадянство, перед іншими установами буде поставлено завдання оцінити, чи не беруть вони участь у схемах обходу вищезазначених санкцій.

До такої перевірки вдалися після того, як з'ясувалося, що двоє дітей російського мільярдера Романа Абрамовича – Анна та Аркадій – мають литовські паспорти і, можливо, допомогли батькові обійти міжнародні санкції.

Після цього литовське МВС заявило, що готує пропозиції змін до законодавства, які дозволили б позбавляти литовського громадянства з міркувань нацбезпеки.