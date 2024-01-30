Спікер Джонсон заперечує, що проти угоди про захист кордону, аби допомогти Трампу
Спікер Палати представників США Майк Джонсон на пресконференції 30 січня заперечив, що його позиція щодо домовленості про захист кордону з Мексикою – пов’язана з додатковим фінансуванням для України – має на меті допомогти Дональду Трампу перемогти на виборах.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Hill.
Відповідаючи на питання, чи прагне Джонсон допомогти Трампу переобратись на посаду президента США, блокуючи домовленість щодо кордону, він відповів заперечно й назвав таке припущення "абсурдом".
"Наш обов’язок – чинити правильно для американського народу, захищати народ. Перше й найважливіше завдання федерального уряду – це захист громадян. За президента Байдена цього не відбувається", – сказав він.
Спікер Палати представників, однак, не заперечив, що розмовляв із Трампом щодо проєкту домовленості, й похвалив його за те, що він порушував питання захисту кордону "раніше за всіх".
Представники Республіканської партії вимагали від Білого дому рішучих заходів для стрмування нелегальної імміграції на кордоні США й Мексики.
Через суперечки щодо того, які саме заходи потрібно вжити, у Конгресі застряг пакет додаткового фінансування, який передбачає 61 мільярд доларів на потреби України.
У Білому домі раніше заявили, що вже не мають грошей для нової військової підтримки України до її ухвалення Конгресом США.