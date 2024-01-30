Спикер Джонсон отрицает, что против соглашения о защите границы, чтобы помочь Трампу

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон на прессконференции 30 января возразил, что его позиция относительно договоренности о защите границы с Мексикой – связанной с дополнительным финансированием для Украины – направлена на помощь Дональду Трампу победить на выборах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Hill.

Отвечая на вопрос, стремится ли Джонсон помочь Трампу переизбраться на пост президента США, блокируя договоренность по поводу границы, он ответил отрицательно и назвал такое предположение "абсурдом".

"Наша обязанность – поступать правильно для американского народа, защищать народ. Первая и важнейшая задача федерального правительства – это защита граждан. При президенте Байдене этого не происходит", – сказал он.

Спикер Палаты представителей, однако, не возразил, что разговаривал с Трампом по поводу проекта договоренности, и похвалил его за то, что он поднимал вопрос защиты границы "ранее всех".

Представители Республиканской партии потребовали от Белого дома решительных мер по сдерживанию нелегальной иммиграции на границе США и Мексики.

Из-за споров относительно того, какие именно меры следует принять, в Конгрессе застрял пакет дополнительного финансирования, который предусматривает 61 миллиард долларов на нужды Украины.

В Белом доме ранее заявили, что уже не имеют денег для новой военной поддержки Украины до ее принятия Конгрессом США.