Голова ЦРУ: Припинення допомоги Україні для США – це гол у власні ворота

Директор Центрального розвідувального управління Вільям Бернс пояснив, чому для Сполучених Штатів стратегічно важливо продовжувати підтримку України на тлі подальшого повномасштабного вторгнення Росії.

Про це, як пише "Європейська правда", Бернс написав у статті для журналу Foreign Affairs.

На думку голови ЦРУ, Росія вже програла війну на багатьох рівнях, втративши щонайменше 315 тисяч російських військових і дві третини довоєнного танкового парку, а також не наблизившись до стратегічної мети – захопити Київ і підкорити Україну.

Він також вважає, що вторгнення підірвало владу Путіна, свідченням чому став заколот ватажка ПВК Вагнера Євгенія Пригожина в червні 2023 року. Водночас той налаштований затягувати війну, сподіваючись, що час – на його боці.

"Ключ до успіху полягає у збереженні західної допомоги Україні. Менш як п'ять відсотків оборонного бюджету США – скромна інвестиція порівняно зі значною геополітичною віддачею для Сполучених Штатів і помітною прибутковістю для американської промисловості", – пише Бернс.

Він наголошує, що подальша допомога Києву зброєю забезпечить йому "сильнішу позицію" в разі ймовірних переговорів, а також дасть шанс забезпечити довгостроковий виграш для України і стратегічний програш для Росії.

"Для Сполучених Штатів вийти з конфлікту в цей вирішальний момент і припинити підтримку України було б голом у свої ворота історичного масштабу", – підсумовує голова ЦРУ.

Як відомо, екстрений запит Білого дому на виділення 61 мільярда доларів фінансування для України застряг у Конгресі, оскільки республіканці вимагають значних поступок в імміграційній політиці.

У Білому домі раніше заявили, що вже не мають грошей для нової військової підтримки України до її ухвалення Конгресом США.