Як новий уряд Грузії може посилити її проросійський курс

Напередодні парламентських виборів в Грузії, які відбудуться у жовтні, партія влади "Грузинська мрія" вже розпочала масштабне переформатування – початок йому дало повернення до активної політики самого засновника партії та колишнього прем’єра Бідзіни Іванішвілі.

А 29 січня спочатку опозиційні, а згодом – і провладні ЗМІ Грузії повідомили про рішення політради "Грузинської мрії", прийняте кількома днями раніше, про відставку голови уряду.

І справа тут не тільки у виборах. Про те, чому в Грузії відбуваються такі перестановки – в аналітиці редактора "Європейської правди" Юрія Панченка Ще більш проросійська Грузія: чому зміна уряду в Тбілісі лише прискорить зближення з Москвою.

Скоріш за все, кандидатура нового прем’єра буде оголошена 1 лютого на партійному з’їзді "Грузинської мрії".

Втім, грузинські ЗМІ від самого початку майже впевнені у кандидатурі нового голови уряду. За їхньою інформацією, керівництво правлячої партії проведе рокіровку – Іраклій Гарібашвілі очолить партію та поведе її на вибори, тоді як чинний голова партії Іраклій Кобахідзе стане прем’єр-міністром.

Які наслідки матиме заміна голови уряду Грузії?

Звичайно, це залежить від кандидатури наступника. Проте, якщо довіряти грузинським ЗМІ, які однозначні у своїх прогнозах, то різниця є, і вона вагома. Причому – саме для України.

Іраклій Гарібашвілі на посаді прем’єра чітко дотримувався партійної лінії – гостро атакував опозицію, відповідав на критику Грузії в ЄС, за його прем’єрства розпочався розворот Тбілісі в бік РФ.

Проте він не був відверто антиукраїнським чи проросійським політиком – до останнього він намагався тримати баланс.

Натомість Іраклія Кобахідзе, який має найвищі шанси стати новим прем’єром, можна назвати "проросійським яструбом" всередині "Грузинської мрії".

Є всі підстави вважати, що такий прем'єр лише посилить курс на зближення Грузії з РФ.

Нехай навіть це буде напряму суперечити новому статусу Грузії як кандидата у члени ЄС.

І це саме по собі є викликом для Києва. Щонайменше, можна спрогнозувати, що новий посол України з'явиться у Тбілісі ще не скоро.

Окрім заміни прем'єра, проросійський вектор Грузії може бути посилений і змінами ключових міністрів. За інформацією грузинських ЗМІ, свої посади втратять низка міністрів, включаючи глав МЗС та Міноборони.

Альтернативна версія полягає у тому, що посаду прем’єра отримає Ута Іванішвілі – син почесного президента "Грузинської мрії".

В цьому контексті більш ймовірним видається сценарій, що Бідзіна Іванішвілі претендує на президентську посаду – нагадаємо, що після парламентських виборів у Грузії пройдуть і президентські. Причому голову держави вперше обиратимуть не на прямих виборах, а у парламенті.

Втім, обидві кандидатури на посаду прем’єра Грузії об’єднує те, що за їхнього головування урядом Грузія майже напевне продовжить віддалятися від Заходу.

Брюсселю варто ставити питання руба – статус кандидата в члени ЄС накладає на Грузію додаткові зобов’язання щодо синхронізації свого зовнішнього курсу з політикою Євросоюзу.

А Україні, яка найбільш зацікавлена у збереженні західного курсу Грузії, варто ставити в ЄС питання про жорсткішу реакцію на проросійські рухи Тбілісі.

Докладніше – у матеріалі Юрія Панченка Ще більш проросійська Грузія: чому зміна уряду в Тбілісі лише прискорить зближення з Москвою.