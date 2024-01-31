Как новое правительство Грузии может усилить ее пророссийский курс

Накануне парламентских выборов в Грузии, которые состоятся в октябре, партия власти "Грузинская мечта" уже начала масштабное переформатирование – начало ему дало возвращение к активной политике самого основателя партии и бывшего премьера Бидзины Иванишвили.

А 29 января сначала оппозиционные, а впоследствии – и провластные СМИ Грузии сообщили о решении политсовета "Грузинской мечты", принятом несколькими днями ранее, об отставке главы правительства.

И дело здесь не только в выборах. О том, почему в Грузии происходят такие перестановки – в аналитике редактора "Европейской правды" Юрия Панченко Еще более пророссийская Грузия: почему смена правительства в Тбилиси лишь ускорит сближение с Москвой.

Скорее всего, кандидатура нового премьера будет объявлена 1 февраля на партийном съезде "Грузинской мечты".

Впрочем, грузинские СМИ с самого начала почти уверены в кандидатуре нового главы правительства. По их информации, руководство правящей партии проведет рокировку – Ираклий Гарибашвили возглавит партию и поведет ее на выборы, тогда как действующий глава партии Ираклий Кобахидзе станет премьер-министром.

Какие последствия будет иметь замена главы правительства Грузии?

Конечно, это зависит от кандидатуры преемника. Однако, если доверять грузинским СМИ, которые однозначны в своих прогнозах, то разница есть, и она весомая. Причем – именно для Украины.

Ираклий Гарибашвили на посту премьера четко придерживался партийной линии – остро атаковал оппозицию, отвечал на критику Грузии в ЕС, при его премьерстве начался разворот Тбилиси в сторону РФ.

Однако он не был откровенно антиукраинским или пророссийским политиком – до последнего он пытался держать баланс.

Зато Ираклия Кобахидзе, который имеет самые высокие шансы стать новым премьером, можно назвать "пророссийским ястребом" внутри "Грузинской мечты".

Есть все основания полагать, что такой премьер лишь усилит курс на сближение Грузии с РФ.

Пусть даже это будет напрямую противоречить новому статусу Грузии как кандидата в члены ЕС.

И это само по себе является вызовом для Киева. По меньшей мере, можно спрогнозировать, что новый посол Украины появится в Тбилиси еще не скоро.

Кроме замены премьера, пророссийский вектор Грузии может быть усилен и изменениями ключевых министров. По информации грузинских СМИ, свои должности потеряют ряд министров, включая глав МИД и Минобороны.

Альтернативная версия заключается в том, что должность премьера получит Ута Иванишвили – сын почетного президента "Грузинской мечты".

В этом контексте более вероятным представляется сценарий, что Бидзина Иванишвили претендует на президентский пост – напомним, что после парламентских выборов в Грузии пройдут и президентские. Причем главу государства впервые будут избирать не на прямых выборах, а в парламенте.

Впрочем, обе кандидатуры на должность премьера Грузии объединяет то, что при их председательстве в правительстве Грузия почти наверняка продолжит отдаляться от Запада.

Брюсселю стоит ставить вопрос ребром – статус кандидата в члены ЕС накладывает на Грузию дополнительные обязательства по синхронизации своего внешнего курса с политикой Евросоюза.

А Украине, которая наиболее заинтересована в сохранении западного курса Грузии, стоит ставить в ЕС вопрос о более жесткой реакции на пророссийские движения Тбилиси.

Подробнее – в материале Юрия Панченко Еще более пророссийская Грузия: почему смена правительства в Тбилиси лишь ускорит сближение с Москвой.