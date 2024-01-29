ЗМІ: Прем’єр Грузії і голова керівної партії поміняються посадами

Прем’єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі і голова керівної партії "Грузинська мрія" Іраклій Кобахідзе поміняються посадами.

Про це стало відомо телеканалу Imedi, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на грузинський Перший канал.

За даними ЗМІ, 24 січня відбулось засідання політради "Грузинської мрії", на якому було вирішено провести з’їзд політсили 1 лютого.

На цьому з’їзді на посаду глави уряду буде висунуто Кобахідзе, а очільником партії стане Гарібашвілі.

Крім того, Кобахідзе також обійме посаду політичного секретаря партії "Грузинська мрія".

Водночас телеканал Mtavari повідомляє, що крім Гарібашвілі на посаду очільника "Грузинської мрії" претендує син грузинського олігарха Бідзіни Іванішвілі – Ута Іванішвілі.

Крім того, у партії розглядають кандидатуру Іраклія Чіковані на посаду міністра оборони замість Джуаншера Бурчуладзе. Також плануються кадрові перестановки у міністерствах закордонних справ, юстиції та охорони здоров'я.

Іраклій Гарібашвілі очолює уряд Грузії з 2021 року.

Як відомо, 26 жовтня цього року в Грузії очікуються парламентські вибори.

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