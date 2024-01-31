Есмінець США збив випущену хуситами протикорабельну ракету

Єменські повстанці-хусити напередодні випустили крилату ракету з підконтрольних їм районів Ємену в бік Червоного моря.

Як пише "Європейська правда", про це повідомило Центральне командування Збройних сил США.

"30 січня, приблизно о 23:30 (за часом Сани), підтримувані Іраном бойовики-хусити випустили одну протикорабельну крилату ракету з підконтрольних їм районів Ємену в бік Червоного моря", – йдеться у повідомленні.

Як зазначили у командуванні, ракета була збита американським есмінцем USS Gravely.

Про поранених чи руйнування не повідомляють.

Перед цим хусити заявляли, що атакували есмінець ВМС США, ця заява одразу була спростована представником американського оборонного відомства.

ЗМІ раніше повідомили, що адміністрація президента США Джо Байдена розробляє плани тривалої військової кампанії проти хуситів у Ємені.