Эсминец США сбил выпущенную хуситами противокорабельную ракету

Йеменские повстанцы-хуситы накануне выпустили крылатую ракету из подконтрольных им районов Йемена в сторону Красного моря.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США.

"30 января, примерно в 23:30 (по времени Саны), поддерживаемые Ираном боевики-хуситы выпустили одну противокорабельную крылатую ракету из подконтрольных им районов Йемена в сторону Красного моря", – говорится в сообщении.

Как отметили в командовании, ракета была сбита американским эсминцем USS Gravely.

О раненых или разрушениях не сообщается.

Перед этим хуситы заявили, что атаковали эсминец ВМС США, это заявление сразу было опровергнуто представителем американского оборонного ведомства.

СМИ ранее сообщили, что администрация президента США Джо Байдена разрабатывает планы длительной военной кампании против хуситов в Йемене.