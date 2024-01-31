Британія готова відправити авіаносець до Червоного моря для протидії хуситам

Велика Британія готова відправити до Червоного моря авіаносець, щоб протидіяти атакам з боку підтримуваних Іраном єменських бойовиків-хуситів.

Про це повідомляє The Telegraph, інформує "Європейська правда".

Корабель Королівських ВМС готовий замінити американський авіаносець USS Dwight D Eisenhower, коли той повернеться до США.

Британський міністр збройних сил Джеймс Хіппі заявив, що Велика Британія може "співпрацювати з американцями" і "закрити прогалину" в Червоному морі.

За словами Хіппі, американський авіаносець на прізвисько "Айк" незабаром має повернутися до США.

"Ейзенхауер" не може залишатися там вічно, і тому важливо просто підтримувати присутність авіаносця в регіоні, де ми могли б співпрацювати з американцями, щоб забезпечити відповідний потенціал", – сказав він.

Міністр додав, що авіаносці Королівських ВМС можуть бути використані, "коли "Ейзенхауер" повернеться додому... якщо ми будемо потрібні, щоб заповнити прогалину в розгортанні американських сил".

Британія має два авіаносці, призначені для винищувачів F-35. Один з них – "Принц Уельський" (HMS Prince of Wales), який, у разі розгортання, проведе свою першу бойову операцію. Інший – HMS Queen Elizabeth, який вже одного разу побував в бойовій місії.

Раніше повідомлялося, що британські військові кораблі не можуть атакувати об'єкти бойовиків-хуситів на суші через брак вогневої потужності.

Напади підтримуваних Іраном хуситів на кораблі в Червоному морі, на яке припадає половина глобальної морської торгівлі, вже вплинули на ціни в багатьох країнах. Також зросли побоювання, що наслідки війни Ізраїлю проти ХАМАС можуть дестабілізувати Близький Схід.

ЗМІ раніше повідомили, що адміністрація президента США Джо Байдена розробляє плани тривалої військової кампанії проти хуситів у Ємені.