Британия готова отправить авианосец в Красное море для противодействия хуситам

Великобритания готова отправить в Красное море авианосец, чтобы противодействовать атакам со стороны поддерживаемых Ираном йеменских боевиков-хуситов.

Об этом сообщает The Telegraph, информирует "Европейская правда".

Корабль Королевских ВМС готов заменить американский авианосец USS Dwight D Eisenhower, когда тот вернется в США.

Британский министр вооруженных сил Джеймс Хиппи заявил, что Великобритания может "сотрудничать с американцами" и "закрыть пробел" в Красном море.

По словам Хиппи, американский авианосец по прозвищу "Айк" вскоре должен вернуться в США.

"Эйзенхауэр" не может оставаться там вечно, и поэтому важно просто поддерживать присутствие авианосца в регионе, где мы могли бы сотрудничать с американцами, чтобы обеспечить соответствующий потенциал", – сказал он.

Министр добавил, что авианосцы Королевских ВМС могут быть использованы, "когда "Эйзенхауэр" вернется домой... если мы будем нужны, чтобы заполнить пробел в развертывании американских сил".

Британия имеет два авианосца, предназначенные для истребителей F-35. Один из них – "Принц Уэльский" (HMS Prince of Wales), который, в случае развертывания, проведет свою первую боевую операцию. Другой – HMS Queen Elizabeth, который уже однажды побывал в боевой миссии.

Ранее сообщалось, что британские военные корабли не могут атаковать объекты боевиков-хуситов на суше из-за нехватки огневой мощи.

Нападения поддерживаемых Ираном хуситов на корабли в Красном море, на которое приходится половина глобальной морской торговли, уже повлияли на цены во многих странах. Также выросли опасения, что последствия войны Израиля против ХАМАС могут дестабилизировать Ближний Восток.

СМИ ранее сообщили, что администрация президента США Джо Байдена разрабатывает планы длительной военной кампании против хуситов в Йемене.