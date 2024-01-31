Білий дім сподівається на повернення США лідерства в підтримці України

У Білому домі сподіваються, що Сполучені Штати повернуть собі лідерство в питанні підтримки України в її захисті від агресії РФ.

Як повідомляє "Європейська правда", про це журналістам на борту літака Air Force One, який летів з американським президентом Джо Байденом до Флориди, заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі.

"Ми сподіваємося – і Президент все ще сподівається, що ми зможемо отримати (він Конгресу) це додаткове фінансування, і ми зможемо повернутися до ролі світового лідера в підтримці України", – зазначив представник Білого дому.

Відповідаючи на питання, як в адміністрації президента США сприймають те, що деякі європейські лідери висловлюються більш песимістично щодо надання Вашингтоном допомоги Києву, Кірбі сказав, що "навряд чи їх можна звинувачувати, коли вони дивляться на те, що відбувається" в Конгресі.

"Навряд чи можна звинувачувати інших лідерів у всьому світі в тому, що вони думають про те, які інші рішення вони мають ухвалити зараз, виходячи з невизначеності щодо того, чи зможуть США це подолати", – зауважив він.

За його словами, це вказує на те, що американське лідерство має значення.

"Вважаю, що лідерам в Європі та в інших країнах можна пробачити те, що вони думають про те, як вони зможуть підтримати Україну, якщо завдяки тому, що відбувається на Капітолійському пагорбі, це не можуть продовжувати США", – резюмував Кірбі.

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що ситуація із припиненням поставок американської допомоги Україні певним чином вже вплинула на поле бою.

Водночас міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повторив свою впевненість у тому, що Конгрес США схвалить додаткове фінансування для України попри розбіжності представників двох партій у питанні міграції.

Перед цим в США заявили про необхідність якомога швидше ухвалити рішення про допомогу Україні, оскільки наступні кілька місяців будуть критичними.

За даними ЗМІ, ключові помічники американського президента Джо Байдена на закритому засіданні в Конгресі попередили, що без схвалення додаткової військової допомоги Україні на фронті можливі значні труднощі для українських військ.