Столтенберг провів зустріч з конгресменами США щодо допомоги Україні

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у вівторок зустрівся зі спікером Палати представників Майком Джонсоном та іншими конгресменами Сполучених Штатів для обговорення підтримки України.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє пресслужба НАТО.

Згідно з пресрелізом, під час зустрічі генсек подякував США за підтримку України та підкреслив, що ця допомога залишається вирішальною для її виживання та стабільності Європи.

Столтенберг підкреслив, що сильний Альянс відповідає стратегічним інтересам Сполучених Штатів, і що завдяки НАТО США мають більше друзів та союзників, ніж будь-яка інша держава, йдеться в повідомленні.

"Він також вказав на важливість збереження сили НАТО через збільшення оборонних інвестицій, привітавши їх зростання в усіх країнах Альянсу останніми роками", – зазначає Альянс.

Повідомляють, що Столтенберг зустрівся з лідером меншості в Палаті представників Хакімом Джеффрісом та взяв участь у дискусії щодо України з низкою представників Республіканської партії.

На завершення він зустрівся зі співголовами Парламентської асамблеї НАТО та керівництвом Комітету у закордонних справах Палати представників Конгресу США.

У середу генсек Альянсу відвідає в Алабамі підрозділ компанії Lockheed Martin, що виробляє електронні та ракетні системи.

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що ситуація із припиненням поставок американської допомоги Україні певним чином вже вплинула на поле бою.

Водночас міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повторив свою впевненість у тому, що Конгрес США схвалить додаткове фінансування для України попри розбіжності представників двох партій у питанні міграції.

Перед цим в США заявили про необхідність якомога швидше ухвалити рішення про допомогу Україні, оскільки наступні кілька місяців будуть критичними.

За даними ЗМІ, ключові помічники американського президента Джо Байдена на закритому засіданні в Конгресі попередили, що без схвалення додаткової військової допомоги Україні на фронті можливі значні труднощі для українських військ.