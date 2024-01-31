Белый дом надеется на возвращение США лидерства в поддержке Украины

В Белом доме надеются, что Соединенные Штаты вернут себе лидерство в вопросе поддержки Украины в ее защите от агрессии РФ.

Как сообщает "Европейская правда", об этом журналистам на борту самолета Air Force One, который летел с американским президентом Джо Байденом во Флориду, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

"Мы надеемся – и президент все еще надеется, что мы сможем получить (он Конгресса) это дополнительное финансирование, и мы сможем вернуться к роли мирового лидера в поддержке Украины", – отметил представитель Белого дома.

Отвечая на вопрос, как в администрации президента США воспринимают то, что некоторые европейские лидеры высказываются более пессимистично относительно предоставления Вашингтоном помощи Киеву, Кирби сказал, что "вряд ли их можно обвинять, когда они смотрят на то, что происходит в Конгрессе".

"Вряд ли можно обвинять других лидеров во всем мире, что они думают, какие другие решения они должны принять сейчас, исходя из неопределенности относительно того, смогут ли США это преодолеть", – отметил он.

По его словам, это указывает на то, что американское лидерство имеет значение.

"Считаю, что лидерам в Европе и в других странах можно простить, что они думают, как они смогут поддержать Украину, если благодаря тому, что происходит на Капитолийском холме, это не могут продолжать США", – резюмировал Кирби.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что ситуация с прекращением поставок американской помощи Украине определенным образом уже повлияла на поле боя.

Вместе с тем, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба повторил свою уверенность в том, что Конгресс США одобрит дополнительное финансирование для Украины, несмотря на разногласия представителей двух партий в вопросе миграции.

Перед этим в США заявили о необходимости как можно скорее принять решение о помощи Украине, поскольку следующие несколько месяцев будут критическими.

По данным СМИ, ключевые помощники американского президента Джо Байдена на закрытом заседании в Конгрессе предупредили, что без одобрения дополнительной военной помощи Украине на фронте возможны значительные трудности для украинских войск.