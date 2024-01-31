Прем’єр Румунії офіційно спитає, чому Україна і Молдова заборонили в’їзд лідеру ультраправих

Прем’єр-міністр Румунії Марчел Чолаку офіційно поцікавиться у Києва і Кишинева про причини заборони на в’їзд одному з лідерів румунських ультраправих AUR Джордже Сіміону.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

Румунські ЗМІ зазначають, що йдеться про давню заборону: Молдова закрила в’їзд Сіміону ще у 2018 році, а минулого року таку трирічну заборону щодо Сіміону підтвердила СБУ.

У середу 31 січня Чолаку поставили запитання у парламенті, чи він проситиме Кишинів і Київ пояснити, за що Сіміону свого часу заборонили в’їзд до обох країн.

Прем’єр відповів, що звернеться з таким проханням до колег.

"Це не означає, що я зможу зробити цю інформацію публічною. Але я звернуся з таким запитом до прем’єр-міністрів", – сказав він, додавши, що оприлюднювати деталі можливо лише за згодою обох сторін.

У відповіді на запит, який румунський портал надсилав СБУ у 2023 році, йдеться, що рішення ухвалили "в інтересах нацбезпеки".

Зазначимо, днями однопартієць Сіміону з AUR Клаудіу Тарзіу заявив про територіальні претензії на українські землі Північної Буковини, Закарпаття, Бессарабії, а також всю Молдову.